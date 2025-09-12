Пятница, 12 Сентября 2025 11:24

АрмИнфо. Беспартийный депутат парламента Армении Тагуи Товмасян требует сложения мандата секретаря правящей фракции "Гражданский Договор" Артура Ованнисяна, в связи с его оскорбительными высказываниями в свой адрес. Это требование она озвучила в публикации, на своей странице в Фейсбук.

При этом она отметила, что считает законным ранее озвученное ею же требование к председателю Национального Собрания Армении Алену Симоняну обязать Артура Ованнисяна сдавать тест на употребление наркотиков каждый раз при посещении законодательного органа страны. В этом ключе Товмасян напомнила, что согласно новому законодательному порядку, с 1 августа 2025 года все врачи республики должны проходить такую процедуру.

"Поэтому я считаю, что то, что власти требуют от врача, должно быть также обязательным и для депутата, министра и других должностных лиц. Поведение Артура Ованнисяна явно выходит за рамки этических норм депутата Национального Собрания. Трезвость и порядочность - важнейшие характеристики адекватности, без которых государственный аппарат находится в опасности", - подчеркнула депутат.

Как отметила оппозиционер, ее предложение исходило из интересов защиты института Национального собрания, в ответ на что прозвучали не содержательные контраргументы или политические оценки, а грязные оскорбления, выдающие собственную испорченность за образец. Касаясь же инициативы создания Комиссии по этике, депутат выразила убеждение, что она не проявит политической воли привлечь к ответственности секретаря правящей фракции, и потому все усилия в этом направлении бессмысленны.

"Очевидно, что ни создание Комиссии по этике, ни вчерашние извинения не закрывают страницу этого позорного поведения. Артур Ованнисян перешел красную черту, что является не конечной точкой, а прецедентом, который не может остаться безнаказанным. Поэтому я считаю, что он должен сложить мандат. Артур Ованнисян не может избежать юридической ответственности", - подчеркнула оппозиционер.

Товмасян также обратила внимание на молчание, которое сохраняет премьер- министр Армении Никол Пашинян, что по ее словам, является аргументом в пользу легитимации этого опасного прецедента. "Артур Ованнисян должен получить "прощальное СМС", иначе получится, что государство и все заложенные в его основу ценности и моральные нормы ни о чем", - резюмировала беспартийный депутат.

Напомним, что Ованнисян попытался воспрепятствовать брифингу Тагуи Товмасян, которая в беседе с журналистами подняла вопрос пыток над военнопленными, удерживаемыми в азербайджанском плену. В связи с этим она призвала проверять секретаря правящей фракции "на употребление наркотиков", назвав его поведение непристойным. На это заявление отреагировал Артур Ованнисян, который, в свою очередь, назвал ее безнравственной, и призвал сдать анализ "на инфекцию, передающуюся половым путем, чтобы узнать откуда у депутата четыре квартиры в центре города".