АрмИнфо. Любимый аромат кофе, вкусные перерывы и тёплые встречи этой осенью получат новый «выгодный оттенок». Каждый поход в кафе или вечер в баре станет не только приятным воспоминанием, но и возможностью получить idcoin-ы.

Совершайте QR-платежи через приложение Idram&IDBank и получайте мгновенные idcoin-ы.

Всю осень, с 10 сентября по 30 ноября 2025 года включительно, оплачивая счета через приложение Idram&IDBank в кафе, ресторанах и барах, вы будете получать до 1% мгновенных idcoin-ов, а каждый день с 12:00 до 15:00 — до 10% мгновенных idcoin-ов. В рамках акции одному клиенту предоставляется максимум 10 000 idcoin-ов (после уплаты налогов) в течение календарного месяца.

«Список наших партнёрских кафе, ресторанов и баров очень велик: каждый сможет найти здесь своё любимое место для отдыха — будь то уютное кафе, ресторан с вкусной кухней или лучший бар для вечера. С этой акцией мы хотим, чтобы приятное времяпрепровождение наших клиентов этой осенью сопровождалось ещё и выгодным настроением», — отметила Гоар Гукасян, руководитель отдела развития экосистемы и партнёрского сотрудничества IDBank.

Ваши накопленные idcoin-ы можно использовать для QR оплаты покупок через приложение Idram&IDBank в более чем 25 000 торговых точках по всей Армении. Напоминаем: 1 idcoin = 1 драм. idcoin предоставляется IDBank.

