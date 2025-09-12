Пятница, 12 Сентября 2025 10:45

АрмИнфо. Сейчас у Армении сложились совсем другие отношения с Россией, партнерские, в действительности партнерские отношения. Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в интервью RTVI, касаясь армяно- российских отношений.

"То есть давление или отношение России к Армении не так, как к старшему - младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние 4 года в действительности? Мы хотим, чтобы наши российские коллеги учитывали вот именно решения армянских властей, самостоятельные решения армянских властей. То есть армянская власть работает для жителей Армении, для благополучия Республики Армения, процветания и т. д. и т. п. Для этого армянское правительство, власть сама должна решать, с кем, как торговать, работать, иметь дипломатические отношения", - заметил Хачатурян.

Признав, что Армения экономически зависима от России, Хачатурян выразил убеждение, что и Россия тоже в экономическом смысле зависима от Армении. По его словам, это двустороння дорога.

На замечание, что Армения должна сделать выбор между Европой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), о чем говорил и вице-премьер России Алексей Оверчук, Хачатурян задался вопросом, кому это мешает.

"Это Оверчуку надо сказать, вопрос задавать, что это означает. Для меня это всё нормально, это понятно. Это диверсифицированная экономика, которая может... По крайней мере, сейчас никто нам не говорит и : ничего мы не нарушаем. Те условия, которые с ЕАЭС, - мы работаем по этим условиям; те условия, которые есть с Евросоюзом в экономическом смысле, - мы работаем. По крайней мере, до сих пор никаких проблем не создавалось", - отметил он.

Со слов Хачатуряна, на высшем уровне совсем по-другому переговоры и разговоры идут - это разговоры равновесных людей, т. е. не когда именно давление, принятие каких-то решений.

"Тем более последние времена, если вы посмотрите официальные сообщения российских властей: ну если, конечно, вот такое есть решение, должна принимать сторона какая-то, Республика или Армения, Азербайджан, Казахстан или другие стороны. То есть это не обязательство, т. е. это не давление на ту какую-то страну. Они говорят всегда, после этого говорят - наверное, Оверчук тоже, - что решение должны принять самостоятельно, должны принять вот именно страны, к которым это относится. Я думаю, что в этом вопросе другого пути нет для установления нормальных, в действительности деловых, дружественных отношений: ты должен уважать своего партнера", - заключил Хачатурян.

Отметим, что правительство Армении 9 января одобрило проект закона о начале процесса вступления в Европейский Союз, предложенный гражданской инициативой "Евракве". Проект был направлен в парламент Армении на утверждение. 26 марта, парламент страны, в окончательно чтении принял его и направил на подпись президенту. Последний подписал его 4 апреля. В Москве заявили, что Россия донесла до Армении, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе невозможно.