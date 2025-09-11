Четверг, 11 Сентября 2025 23:40

АрмИнфо. Руководитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Брендан Ханрахан 11 и 12 сентября посетит Армению. Об этом сообщило посольство США в РА.

<Этот визит подчеркивает общую приверженность Соединенных Штатов и Армении делу мира и стабильности в регионе.

Развивая основы нашего стратегического партнерства, мы продолжаем укреплять двусторонние связи и изучать возможности сотрудничества в ключевых направлениях, представляющих взаимный интерес>, - говорится в сообщении.