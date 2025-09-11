Четверг, 11 Сентября 2025 21:49

АрмИнфо.Национальное Собрание 11 сентября 93 голосами <за> при 1 воздержавшемся ратифицировал <Соглашение между правительством Республики Армения и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области миграции>.

Соглашение, подписанное 15 апреля 2024 года в Ереване, предусматривает сотрудничество сторон в области миграции. Стороны будут сотрудничать в области обмена информацией, статистической, правовой и научно-методической информацией. Соглашение предусматривает обмен информацией о гражданах сторон, находящихся на территории сторон, обмен опытом и оказание практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества.

Планируется также обсудить вопросы, связанные с защитой прав граждан договаривающихся государств, в том числе права проживания членов их семей в течение срока действия разрешения на проживание, а также правового статуса лиц, имеющих основания для проживания на территории договаривающихся государств.

Указанные положения будут осуществляться в соответствии с внутригосударственным законодательством и международными обязательствами сторон.

3 сентября соглашение ратифицировал парламент Казахстана.