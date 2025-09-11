Четверг, 11 Сентября 2025 21:41

АрмИнфо.Продолжая программу международной популяризации кинонаследия Сергея Параджанова, кинофестиваль <Золотой абрикос> и Иранский музей кино реализовали программу <Три дня с Параджановым>.

В рамках данной программы в Тегеране состоялся показ фильмов <Цвет граната>, <Сурамская крепость> и <Ашик Кериб>.

Все фильмы сопровождались дискуссиями с иранскими и армянскими кинематографистами. Программа была реализована при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.