АрмИнфо. В декабре этого года в Ереване состоится премьера новогоднего ледового шоу <Волшебная сказка Алена>, вдохновленная мотивами произведений героя 44-дневной Арцахской войны, кавалера ордена <Золотой орел> Алена Маргаряна. Подготовительная работа над проектом, в которой задействовано в общей сложности 130 человек, включая творческий состав, спортсменов и технический персонал, продолжается уже 8 месяцев. Зрителей ожидает увлекательный и захватывающий ледовый спектакль, полный неожиданных мультимедийных эффектов, технически сложных трюков и потрясающих танцевальных номеров.

Художники-постановщики проекта разработали сложнейшие декорации, специалисты по мультимедийным технологиям создали уникальные визуализации и спецэффекты для шоу. Над сценарием по мотивам произведений Алена Маргаряна работает сценарист, режиссёр и постановщик Эмиль Карат. Художником по костюмам является Каринэ Дноян, которая за это время создала более 80 индивидуальных костюмов, что позволяет каждому фигуристу перевоплотиться в сказочного героя.

Главные роли в новогодней премьере исполнят звезды армянского фигурного катания, многократные чемпионы Израиля, Армении, Европы, мира и многие другие известные фигуристы, с которыми уже около года работает известный хореограф-постановщик Дмитрий Лапшин. Помимо фигуристов, в шоу также участвуют цирковые акробаты, хоккеисты и артисты второго плана.

Отметим, что премьера состоится 20 и 21 декабря в Учебно-спортивном комплексе ЗАО <Газпром Армения>.