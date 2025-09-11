Четверг, 11 Сентября 2025 17:29

АрмИнфо. Задержание сына мэра Гюмри Вардана Гукасяна - Спартака Гукасяна, преследует конкретную цель, а именно, создание атмосферы постоянного страха у населения. Об этом на своей станице в Фейсбук написал адвокат Арсен Бабаян, который напомнил, что сын Гукасяна был задержан на глазах у его 1,5-летнего ребенка.

"Это не что иное, как правительственный террор против армянского народа", - добавил адвокат.

Он также считает, что таким образом была предпринята попытка оказать давление на семью мэра второго по величине города Армении.

"С момента прихода премьер-министра Никола Пашиняна к власти проводится множество следственных, принудительных и процессуальных действий, целью которых является не само действие, предусмотренное законодательством, а давление на семьи любой ценой, даже на маленьких детей. Они (власти Армении - ред.) не могли арестовать по-другому и в другом месте", - подчеркнул адвокат.

В свою очередь мэр Гюмри Вардан Гукасян в беседе с журналистами комментируя задержание своего сына сообщил, что для этого правоохранительная система задействовала 10 машин.

"К детскому саду, с целью задержания моего сына подъехало около 10 машин с правоохранителями, которые окружили Спартака Гукасяна на глазах у его ребенка", - заметил Гукасян, добавив, что всё это происходило на глазах у малолетнего ребенка.

Касаясь причины задержания, он отметил, что основанием, как ему сообщили адвокаты, ознакомившиеся с делом, стала история с "хибарой" стоимостью в 90 тысяч драм.

Однако мэр Гюмри уверен, что произошедшее имеет политический подтекст и связано с тем, что его сын присутствовал на заседании по делу предстоятеля Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаэля Аджапахяна. "Тогда к нему подошли и предупредили, что после этого его точно задержат. Мы тогда не восприняли это серьезно, но теперь все на лицо. Если у них (у властей - ред.) есть вопросы ко мне, то они могли бы решить его лично, не затрагивая моей семьи", - возмутился Гукасян.

Мэр уверен, что подобными действиями власти лишь доказали в очередной раз, что их конец близок. Он также заверил, что эта ситуация не заставит его замолчать, поскольку в условиях, когда Родина в опасности, этого нельзя себе позволить. " Меня этим не сломить, более того я уверен, что таким образом они еще больше настраивают население против них. Даже когда все попытки властей нацелены на то, чтобы заставить нас замолчать, я не могу себе этого позволить, ведь моя Родина в опасности", - резюмировал Гукасян.

Напомним, что ранее в МВД Армении АрмИнфо подтвердили факт задержания Спартака Гукасяна. СМИ сообщали, что он был доставлен в Ширакское областное управление полиции по обвинению в вымогательстве.