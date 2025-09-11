Четверг, 11 Сентября 2025 17:06

АрмИнфо. Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся текущей ситуации с водными ресурсами.

Согласно пресс-службе кабмина, ответственные лица представили информацию об объемах накопленных водных ресурсов, процессе организации орошения, были затронуты вопросы осуществления забора воды из озера Севан и шаги, предусмотренные в водной сфере.

Премьер-министр подчеркнул важность эффективной организации процесса орошения и дал поручения.