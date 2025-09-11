Четверг, 11 Сентября 2025 16:01

АрмИнфо. Постоянный представитель Армении при ОБСЕ Андраник Ованнисян на 1533-м заседании Постоянного совета ОБСЕ выступил с интерпретирующим заявлением Армении относительно решения Совета министров о завершении Минского процесса ОБСЕ, личного представителя Действующего председателя ОБСЕ по конфликту, являющемуся предметом рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ и Группе планирования высокого уровня. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

В заявлении, в частности, говорится: "В связи с принятием решения Совета министров о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личный представитель Действующего председателя ОБСЕ по конфликту, являющемуся предметом рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ, и Группа планирования высокого уровня делегация Армении хотела бы сделать следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом IV.1(A)6 Правил процедуры ОБСЕ.

Армения совместно с Азербайджаном инициировала принятие настоящего Решения на основании совместного обращения министров иностранных дел Республики Армения и Азербайджанской Республики, направленного Действующему председателю ОБСЕ, подписанного 8 августа 2025 года в Вашингтоне, округ Колумбия, столице Соединенных Штатов Америки.

В тот же день министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали согласованный текст Соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой".

На парафировании присутствовали премьер-министр Армении, президент Азербайджана и президент США, которые также подписали Совместную декларацию.

В Совместной декларации говорилось о "необходимости проложить путь к светлому будущему, не предопределённому конфликтами прошлого, в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций и Алма-Атинской декларацией 1991 года". В документе утверждалось, что "после конфликта, принёсшего неисчислимые человеческие страдания, созданы условия для окончательного начала строительства добрососедских отношений, основанных на принципах нерушимости международных границ и недопустимости применения силы в целях приобретения территорий". В Декларации также говорилось, что эта "реальность, которая не подлежит и никогда не должна подвергаться пересмотру, прокладывает путь к закрытию страницы вражды между нашими двумя народам".

В контексте этой реальности министры иностранных дел Армении и Азербайджана совместно призвали к закрытию структур Минского процесса ОБСЕ, поскольку последние "утратили актуальность, учитывая радикальные изменения ситуации, послужившие основой для их создания". Министры также подтвердили "совместную приверженность Уставу ООН и Хельсинкскому Заключительному акту продолжению процесса нормализации отношений на двустороннем уровне".

В контексте этого исторического момента Республика Армения ожидает подписания и ратификации Мирного соглашения в разумные сроки".