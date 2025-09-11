Четверг, 11 Сентября 2025 15:26

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян принял прибывших в Ереван послов, аккредитованных в НАТО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Хачатурян подчеркнул важность подобных визитов с точки зрения укрепления партнёрства Армения-НАТО.

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы повестки партнёрства Армения- НАТО, подчеркнута важность развития сотрудничества и преемственности программ.

Обсуждалась ситуация в регионе, шаги, предпринимаемые для установления стабильного и долгосрочного мира, а также роль международных партнёров. Хачатурян представил послам приоритеты внутренней и внешней политики Армении и ответил на их вопросы.