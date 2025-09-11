Четверг, 11 Сентября 2025 15:25

АрмИнфо. Сокращение срока службы в армии важно, и могло быть воспринято хорошо, но не в случае, когда Армения сталкивается с множеством проблем в сфере безопасности. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян, касаясь введенного в обращение проекта правительства по сокращению срока обязательной военной службы с 2 лет до 1,5 года.

Манукян уверен, что подобное решение не исходит из стремления добиться положительных изменений в армии, а является хорошо продуманным предвыборным шагом правящей партии. Помимо этого, по словам депутата, таким образом, премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается дальше продвигать свою ложную повестку мира с Азербайджаном.

В связи с этим он напомнил, что годами ранее подобное предложение уже было направлено министру обороны Армении Сурену Папикяну, который на тот момент заявил, что это невозможно в силу существующих угроз безопасности Республики. "Между тем, при таких радикальных изменениях необходимы серьезные основания, анализы, в том числе учет статистики и демографии страны, чего сегодня не было сделано в рамках разработки данного проекта", - заметил оппозиционер.

Касаясь конкретных проблем, который может вызвать принятие данного законопроекта, с отговоркой на увеличение числа тех, кто готов служить по контракту, депутат отметил, что, не смотря на реальную готовность многих граждан вести боевое дежурство, проект не учитывает множество проблем с точки зрения здоровья и физической подготовки людей. По его словам, порицания заслуживает и решение поднять зарплаты военным за счет прохождения аттестации. "С нашей стороны множество раз подчеркивалось, что аттестация не решает проблему перехода вооруженных сил в профессиональную армию. С этой целью необходимо повышение фонда заработной платы в Вооруженных силах, что подразумевает изменение базовой зарплаты", - подчеркнул Манукян.

Продолжая, оппозиционер заметил, что проект не учитывает положения других смежных законов, и в каком-то смысле противоречит им. Депутат также обратил внимание на дискриминационные подходы закона. "Представьте ситуацию, в которой в одном полку будут те, кто по летнему призыву 2026 года должны будут отслужить 1,5 года, и те, кто будут проходить службу по старому сроку, то есть 2 года. В Вооруженных силах не может быть два вида служащих, однако этот момент в проекте не был никак учтен", - резюмировал Манукян.

Напомним, что законопроектом, инициированным Минобороны Армении, предусматривается сократить срок службы в ВС Армении с 24 месяцев до 18 месяцев. Он, в случае принятия, вступит в силу 1 июля 2026 года, и не будет затрагивать тех, кто уже находится на службе на момент вступления в силу изменений.