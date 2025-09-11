Четверг, 11 Сентября 2025 15:15

АрмИнфо. Несколько дней назад состоялась презентация книги одного из самых востребованных современных писателей — Марка Арена «Новые приключения Шерлока Холмса».

В рамках Ереванского международного книжного фестиваля читатели встретились с писателем, членом Совета IDBank Кареном Маргаряном, более известным под псевдонимом Марк Арен.

Книга относится к детективному жанру, однако отличается от легендарного персонажа Артура Конан Дойля. Во время презентации Марк Арен приоткрыл завесу для читателей, пояснив, что создал для своих книг собственный стиль — авантюризм. По его словам, он пишет не приключенческие романы, а именно в приключенческом стиле.

Первым романом Марка Арена был «Реквием Иуде», изданный в 2006 году, затем последовал роман «Там, где цветут дикие розы. Анатолийская история». Его литературный путь начался в тот момент, когда автор решил перейти от науки к творчеству.

На встрече присутствующие задали Марку Арену вопросы, поговорили о том, как рождаются истории, где искать вдохновение и как автору удается находить именно те сюжеты, которые трогают сердца читателей.

Книга «Новые приключения Шерлока Холмса» уже доступна в книжных магазинах.