АрмИнфо. В Турции и Азербайджане готовятся проглотить Армению, потому что нет сопротивления со стороны армянских властей, а есть "политика удовлетворения требований врага" или "политика умиротворения". Об этом на своей странице в Фейсбук написал кандидат исторических наук, тюрколог Варужан Гегамян, представив 5 истин, которые в ближайшие 10 месяцев будут скрываться или маскироваться властями любой ценой речами о ложном мире.

Во-первых, по его словам, Азербайджан продолжает вооружаться быстрыми темпами и в больших объемах. По его словам, одного лишь изучения открытых источников достаточно, чтобы понять, что азербайджанская сторона стремительно готовится к новым нападениям, а не к мирной жизни в регионе.

"Во-вторых, Азербайджан укрепляет свои военные позиции на участках, занятых на суверенной территории Армении - в Гегаркунике, Вайоц Дзоре, Сюнике. То есть, враг не отводит свои силы с наших границ, а наоборот, укрепляет свои позиции новыми инженерными сооружениями, превращая их в идеальные платформы для нового нападения на Армению",- пояснил Гегамян.

В-третьих, как заметил тюрколог, Турция и Азербайджан не только говорят о том, что получат маршрут через Сюникскую область Армении, но и ведут строительные работы для его реализации, большая часть которых должна быть завершена в течение следующих 3-4 лет.

Он также обратил внимание, что параллельно с этим ведется большая пропагандистская и политико-дипломатическая работа, в частности в Иране и России, чтобы оспорить принадлежность Сюника Армении, что позволит Турции легитимировать озвучиваемые к нему претензии. "К сожалению, в этом направлении уже были достигнуты некоторые успехи",

- добавил эксперт.

Продолжая, он отметил, что в Азербайджане на государственном уровне последовательно проводится антиармянская политика - от пропаганды разжигания ненависти" до постоянной пропаганды "Западного Азербайджана", то есть оккупации территории Армении. "Это подготовка к новой войне, а не к миру. Турция не собирается открывать какие-либо границы или контрольно-пропускные пункты, тем более делать шаги, которые могут укрепить позиции Армении или сделать ее более суверенной. Нет ничего подобного и нет такой цели. Напротив, Турция продолжит использовать тему "грядущего рая с открытием границы" в качестве приманки, чтобы ошеломить наше общество и добиться от нас уступок", - пояснил тюрколог.

Гегамян при этом уверен, что де-факто правительству Армении для сохранения своей власти, которой с каждым днем становится все меньше, нужно, чтобы никто не говорил об этих истинах. "Об этих 5 пунктах не будут говорить на заседаниях правительства, на телеканале Петроса Казаряна, а выступающих против этих уступок попытаются заставить замолчать, заклеймить как " приносящих несчастье " и "разжигателей войны".

Но от этого эти реалии не изменятся. Мы же - те, кто представляет себе счастливую и свободную жизнь для себя и наших будущих поколений в Армении, должны говорить, объяснять, пропагандировать и бороться с этими реалиями политическим путем, будучи уверенными, что есть решения. А решения против турецкой вражды есть, и будут найдены новые, если будет поставлена такая цель", - резюмировал эксперт.