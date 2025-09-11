Четверг, 11 Сентября 2025 13:00

АрмИнфо. Конференция COP17 в 2026 году состоится в экспоцентре <Меридиан> в Ереване. С этой целью правительство РА заключит с ЗАО <Меридиан Холдинг> договор государственной закупки на оказание услуг. Решение принято 11 сентября на заседании кабмина.

Как говорится в пояснении к документу, проведение 17-й Конференции Сторон (COP17) Конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии запланировано в Армении с 18 по 30 октября 2026 года. Для организации и проведения Конференции сформирован Организационный комитет.

Делегация во главе с Генеральным секретарем Конвенции Астрид Шумейкер посетила Ереван с 3 по 6 марта 2025 года, в ходе которого, среди прочих вопросов, связанных с подготовкой к COP17, обсуждался также вопрос выбора места проведения конференции. Согласно письму, полученному от Шумейкер, выставочный центр <Меридиан> наилучшим образом соответствует критериям оценки для проведения COP17.

С целью обеспечения проведения мероприятия на высоком уровне в государственном бюджете Республики Армения 2025 года будет осуществлено перераспределение, и 5775,0 млн. драмов направят на организацию конференции. Деньги пойдут на реконструкцию, строительство и благоустройство территорий <Меридиана>.

31 октября 2024 года в ходе 16-й Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, проходящей в Кали, Колумбия, Армения была выбрана страной, принимающей 17-ую Конференцию Сторон. Конвенция ООН о биологическом разнообразии - одна из трех ключевых международных экологических конвенций, направленных на регулирование усилий международного сообщества по обеспечению экологической устойчивости, охране биологического разнообразия, восстановлению экосистем и устойчивому использованию природных ресурсов. Конференции Сторон Конвенции являются одними из крупнейших глобальных экологических мероприятий, которые проходят каждые два года и в ходе которых страны- участницы разрабатывают механизмы для реализации положений Конвенции и принимают новые обязательства для усиления защиты природных ресурсов. В работе Конференций активно участвуют представители гражданского общества, включая представителей неправительственных организаций, коренных народов, научного сообщества, женских и молодежных организаций, а также частного сектора.