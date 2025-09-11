Четверг, 11 Сентября 2025 11:21

АрмИнфо. Введенный в обращение проект правительства по сокращению срока обязательной военной службы в Армении с 2 лет до 1,5 лет, который планируют реализовать в стране с летнего призыва 2026 года, сильно ударит по государству изнутри, увеличив проблемы безопасности.

Так прокомментировал депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян введенный в оборот накануне армянским правительством законопроект.

Оппозиционер заметил, что в качестве обоснования данного шага правительство приводит факт расширения вовлеченности по контрактной службе посредством программы "защитник Родины", внедрения профессиональной сержантской системы, системы аттестации военнослужащих, процесса организации контрактной военной службы с сохранением военной пенсии за выслугу лет в приграничных воинских частях.

Однако, политик считает, что подобное обоснование правительства не соответствует действительности. В доказательство своих слов он обратил внимание, что только за последние 4 года для выполнения боевого дежурства и других военных задач ежегодно приходилось привлекать тысячи резервистов и представителей Союза добровольцев "Еркрапа".

"Я бы не советовал ответственным лицам утверждать, что сбор резервистов имеет исключительно учебную цель, поскольку в действительности сутью этих сборов в условиях сложности комплектования является обеспечение задач боевого дежурства. Каким бы активным ни было зачисление на военную службу по программе "защитник Родины", государство все еще не справилось с преодолением проблем общего набора", - заметил оппозиционер, в публикации на своей странице в Фейсбук.

Абрамян считает, что с помощью этого проекта власти Армении пытаются решить 3 основные проблемы. В первую очередь, как отметил депутат, проделать предвыборный "трюк", пытаясь превратить сокращение армии в электорат. Помимо этого, с его слов, сократив армию, правящая сила попытается оправдать дальнейшие уступки врагу неспособностью государства защититься. И напоследок, как заметил депутат, выполняя очередное требование Азербайджана, они засвидетельствуют, что у Армении нет какой либо цели сопротивляться или бороться.

"Я понимаю, что такая моя позиция непопулярна для многих. Одна часть громко, другая молча, не согласится со мной, однако для меня важны национальные и государственные интересы нашей страны, безопасность нашего народа, и потому я продолжу утверждать, что этот проект является сильным ударом по государству изнутри, который еще больше увеличит наши проблемы безопасности", - резюмировал оппозиционер.

Отметим, что законопроектом, инициированным Минобороны Армении, предусматривается сократить срок службы в ВС Армении с 24 месяцев до 18 месяцев. Он, в случае принятия, вступит в силу 1 июля 2026 года, и не будет затрагивать тех, кто уже находится на службе на момент вступления в силу изменений.