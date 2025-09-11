Четверг, 11 Сентября 2025 10:53

АрмИнфо. Заместитель министра внутренних дел Армен Мкртчян на встрече с делегацией во главе с руководителем Программы по повышению устойчивости Департамента по чрезвычайным ситуациям и операциям Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям Хенриком Хербером высоко оценил эффективное сотрудничество, налаженное между Арменией и Швецией в области управления рисками стихийных бедствий.

Как сообщает пресс-служба МВД Армении, Мкртчян подчеркнул важность активного взаимодействия МВД и шведской стороны в рамках программы "Предупреждение, готовность и реагирование на стихийные и техногенные катастрофы в странах Восточного партнерства".

Мкртчян также представил текущие реформы МВД, в частности, программы, направленные на развитие профессиональных возможностей спасателей в области управления рисками стихийных бедствий. Он подчеркнул важность совершенствования систем оповещения и информирования населения, а также этап внедрения комплексных стратегий и законодательных изменений. По его словам, активное международное сотрудничество в этом процессе продолжает оставаться приоритетом.

В контексте трансформации образовательной среды замглавы МВД рассказал о внедрении новых образовательных программ для подготовки спасателей. Он отметил, что в ближайшем будущем планируется объединить центры оперативного управления Спасательной службы и Полиции при МВД с целью значительного повышения эффективности оперативного реагирования и управления.

В свою очередь Хенрик Гербер высоко оценил эффективность существующего сотрудничества и подчеркнул стратегическую важность совместной работы в области управления рисками стихийных бедствий. Он представил деятельность Шведского агентства по гражданским чрезвычайным ситуациям и предстоящие программы.

На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, а также конкретные шаги в этом направлении. Стороны выразили готовность продолжить обмен опытом в области управления рисками стихийных бедствий, а также расширить совместные инициативы по совершенствованию сектора.