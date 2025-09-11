Четверг, 11 Сентября 2025 10:45

АрмИнфо. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Соломина торговым представителем РФ в Армении. Распоряжение Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Другим решением Мишустина, Анна Донченко освобождена от должности торгпреда в Армении в связи с истечением срока контракта.