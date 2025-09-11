Четверг, 11 Сентября 2025 10:42

АрмИнфо. В Ереване состоялись 13-е консульские консультации между Министерствами иностранных дел Армении и Ирана.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, армянскую делегацию возглавил генеральный секретарь МИД Давид Карапетян, а иранскую - заместитель министра иностранных дел Вахид Джалалзаде.

Повестка дня консультаций включала ряд вопросов, связанных с реализацией Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, а также правами и законными интересами граждан и юридических лиц двух стран.

Стороны подчеркнули важность продолжения усилий Министерств иностранных дел двух стран по углублению сотрудничества в судебной, торгово-экономической и научно- образовательной сферах.

По итогам консультаций был подписан меморандум между министерствами иностранных дел двух стран.