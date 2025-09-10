Среда, 10 Сентября 2025 18:17

АрмИнфо.Вашингтонские договоренности дают возможность углубления отношений Армения-Россия и Армения-Иран. Об этом заявил премьер РА Никол Пашинян 10 сентября в ходе правительственного часа в парламенте.

<В ходе телефонного разговора и недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также в ходе встречи с президентом ИРИ мы говорили о возможностях открываемых вашингтонскими договоренностями>,

- сказал Пашинян.

При этом, отметил он, обеспокоенность все еще присутствует у сторон, но они были и до 8 августа, будут и в будущем. Но дипломатия как раз о том, чтобы стороны делились друг с другом своими опасениями и сотрудничали с целью их развеять.

<Вот в этом состоит суть международных отношений>, - указал Никол Пашинян.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе

- "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, управление которой будет вверено США сроком на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

В ходе визита президента ИРИ Масуда Пезешкиана в Армению премьер Никол Пашинян его заверил, что одно из ключевых соглашений с Азербайджаном, касается разблокировке региональных коммуникаций, и исключительно в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции государств, а также на основе взаимности. <На практике это откроет новые двери для армяно-иранского сотрудничества при железнодорожных перевозках, в том числе открытия ж/д Нахичевань-Джульфа. Иран получит железнодорожный доступ от Персидского залива до Чёрного моря>, - заметил армянский премьер. Никол Пашинян также заверил, что коммуникации через Армению будут действовать исключительно под юрисдикцией РА безопасность обеспечивать - сама Армения, а не какая- либо другая страна