Среда, 10 Сентября 2025 18:00

АрмИнфо. Мир - это длительный процесс, нуждающийся в уходе, заботе, осторожности к каждому произносимому слову, документу. Об этом заявил в ходе правительственного часа в Парламенте министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Отметив, что между двумя народами длительная история вражды, кровопролития, он подчеркнул следующее: <Мы только в начале пути. Даже если вскоре подпишем мирный договор, то не сможем сказать, что все завершилось>. Мирзоян заметил, что на данный момент стороны не стреляют друг в друга, риск эскалации минимальный, но остается множество нерешенных проблем. В качестве одной из важных министр назвал вопрос пленных, с сожалением заметив, что пока нет полного и окончательного решения.

<Если две страны говорят, что устанавливают мир, то стоит в начале решить гуманитарные вопросы>, - сказал Мирзоян. В этом ключе министр заявил, что в центре внимания государства - освобождение пленных, заложников, выяснение судьбы без вести пропавших. <Заверяю, сегодня эти работы продолжаются и завтра не завершатся>, - подчеркнул глава МИД.

Он также отметил, что Республика Армения рассматривает в качестве самой прямой и короткой дороги к безопасности, развитию и процветанию - формирование конструктивной среды для сотрудничества. <Здесь есть наша многовековая дружба с нашими соседями - Грузией и Ираном, хотя мы видим, что и вокруг этих стран не всегда все безоблачно в международных процессах. Во всем мире геополитическая ситуация не является безоблачной>, - отметил он.

Вместе с тем он заметил, что ведется работа по разблокированию коммуникаций с азербайджанской стороной и в направлении процесса делимитации, не исключив, что вскоре по этой теме могут быть новости. <Люди часто говорят о проезде Азербайджана через Армению в Нахиджеван, но ровно в такой же степени и по таким же условиям и мы будем разблокированы>, - сказал Мирзоян. Вместе с тем, он коснулся и урегулирования армяно-турецких отношений, заметив, что уже пришло время увидеть ощутимые результаты.

Министр также выразил надежду, что повысится интенсивность контактов с американской стороной.

<Вы помните, что мы говорили о том, что ничего еще не согласовано кроме того, что записано на бумаге. Следовательно, есть много технических условий, которые необходимо обсудить. Нам выгодно как можно быстрее реализовать этот процесс и как можно быстрее прийти к разблокированию>, - сказал глава МИД.