АрмИнфо. 5 сентября IDBank и Idram торжественно отметили пятилетие программы корпоративной социальной ответственности «Сила одного драма». В рамках вечера были представлены и другие инициативы компаний в области КСО, среди которых особое место занимает программа «Бок о бок», стартовавшая в 2024 году и направленная на поддержку соотечественников, вынужденно перемещённых из Арцаха.

Руководитель отдела коммуникаций и программ социальной ответственности IDBank и Idram Татевик Вардеванян отметила, что идея программы родилась сразу после трагических событий сентября 2023 года. Первым шагом стала прямая финансовая поддержка многодетных семей вынужденных переселенцев.

В рамках программы 150 детей в течение девяти месяцев получали социальную поддержку в размере 40,000 драмов. «В 2025 году программа уже была направлена на расширение прав и возможностей женщин Арцаха и образование детей. Благодаря финансированию IDBank 65 женщин получили возможность освоить новые профессии в сфере маникюра и шитья и были обеспечены необходимыми инструментами и оборудованием. Кроме того, 100 детей из Арцаха прошли курсы финансовой грамотности при поддержке IDBank», — рассказала Татевик Вардеванян.

Также были представлены предстоящие мероприятия в рамках программы «Бок о бок» и объявлена новая инициатива: 100 арцахских школьников получат стипендии в размере 50 000 драмов в течение четырёх месяцев от IDBank.

Кроме того, IDBank присоединился к программе Фонда Туфенкяна по строительству детского сада для жителей Арцаха в новом посёлке села Сваранц Сюникской области, выделив на строительство 10 000 000 драмов.

