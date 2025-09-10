|Арарат Мирзоян: Мы в начале пути - даже если вскоре подпишем мирный договор, то не сможем сказать, что все уже завершено
АрмИнфо. Мир, в котором мы живем не одно тысячелетие, продолжает оставаться для нас неопознанной средой. Между тем, одним из важнейших констатаций за последние несколько лет является то, что мир становится более знакомым и предсказуемым для Армении, что связано с развитием нашего мышления. С таким заявлением выступил премьер Никол Пашинян 10 сентября с трибуны парламента в ходе правительственного часа.
Именно с проблемами сознания и узостью мышления Пашинян связывает то, что многие не могут <переварить> то, что можно иметь стратегические отношения одновременно с США, Китаем и Ираном. Тем временем, сбалансированная и балансирующая внешняя политика властей РА нацелена на открытие новых горизонтов восприятия.
В этом контексте, идеология <Реальной Армении> актуальна тем, что она гармонична с современным миром. Иначе, она была бы направлена на создание очередного <островка>, не имеющего ничего общего с действительностью, добавил премьер РА.
