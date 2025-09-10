Среда, 10 Сентября 2025 16:51

АрмИнфо. Исключительная по своему содержанию и значению временная выставка открылась в Музее литературы и искусства имени Егише Чаренца.

Свыше 100 графических полотен и автопортретов великого американского писателя армянского происхождения Уильяма Сарояна экспонируются сегодня в одном из залов Музея в рамках инициативы <Дни Сарояна>.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо экскурсовод Музея Мелания Степанян рассказала, что хоть эта сторона сарояновского таланта в Армении была не так широко известна, но в его французской квартире было обнаружено свыше 5 тыс. графических работ. Эти полотна, по ее словам, охватывают два периода жизни писателя: 1930-е гг. и 1960-е до начала 1980-х. <Как уже известно, Уильяма Сарояна не стало в 1981 году, то есть, до конца своей жизни, можно сказать, он параллельно с литературной деятельностью - рисовал>, - сказала Степанян. Его художественное творчество, по словам экскурсовода, было вдохновлено представителями американского абстрактного экспрессионизма, в том числе, работами Джексона Поллока. Ссылаясь на слова самого писателя, она отметила, что Сароян считал рисование одной из форм проявления его письма, его образа жизни. В частности, о своей живописи писатель говорил следующее: <В моих рисунках на печатной, упаковочной бумагах и старых газетах мне нравился тот факт, что я был уверен, что каждый, кто случайно бы их увидел, поверил бы, что я сумасшедший. Меня это радовало по той причине, что я знал, что таковым не являюсь>.

Отметим, что работы Сарояна, выставленные в Музее литературы и искусства были написаны в родном Фресно, а также в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Париже. На каждом полотне писателем указаны дата и место его создания.

Выставка включает также серию изумительных автопортретов - <Молодой Сароян>, <Сомневающийся Сароян>, <Уставший Сароян>, <Удивленный Сароян> и др., а также экспонат из фондов Музея литературы и искусства - тот самый велосипед, который был подарен Сарояну в 1978 году во время визита в Гюмри. Экскурсовод рассказала, что писатель возвращался из северной столицы через Талин, там и принял решение продолжить путь на подаренном велосипеде. Этот фрагмент из жизни Сарояна увековечил армянский художник Погос Погосян. Степанян отметила, что в своей литературной деятельности Сароян неоднократно обращался к велосипеду. Очень часто герои его рассказов вели свой путь именно на велосипеде, более того, у Сарояна есть автобиография <Велосипедист из Беверли-Хиллз> и др. После уже, как рассказала экскурсовод, он подарил свой велосипед Музею литературы и искусства им. Е. Чаренца.

Отметим, что выставка будет открыта до конца 2025 года. График работы Музея - со вторника по воскресенье (с 11:00 до 17:30). Входной билет стоит 3 тыс. драмов. Напомним, что Уильям Сароян известный американский прозаик и драматург армянского происхождения, родился 31 августа 1908 года в городе Фресно (штат Калифорния). Признание пришло к нему после первого же сборника рассказов "Отважный молодой человек на летающей трапеции" (The Daring Young Man on the Flying Trapeze, 1934). Уильям Сароян написал более полутора тысяч рассказов, двенадцать пьес и около десяти романов. Одним из лучших его произведений считается повесть <Человеческая комедия> (The Human Comedy, 1942), частично автобиографическая. Известны также романы "Приключения Весли Джексона" (Adventures of Wesley Jackson, 1946) и "Мама, я тебя люблю" (Mama I Love You, 1956) и другие. В 1940 году вышел в свет сборник рассказов"Меня зовут Арам" (My Name Is Aram), в 1944-ом "Дорогой малыш" (Dear Baby). Сароян был удостоен Пулитцеровской премии за лучшую драму (<Лучшие годы вашей жизни>), от которой отказался, а также <Оскара> за лучший литературный первоисточник (<Человеческая комедия>). Умер Сароян 18 мая 1981 года в его родном городе Фресно, где и был похоронен, но, выполняя волю писателя, оставленное в завещании, часть его сердца захоронили в Армении, у подножья Арарата, недалеко от которого находится озеро Ван, а там дальше - город Битлис - родина его родителей.