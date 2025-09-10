Среда, 10 Сентября 2025 15:59

АрмИнфо. Проблема арцахцев с эксплуатацией транспортных средств из-за невозможности заключения договора ОСАГО решена. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил оппозиционный депутат от блока "Армения" Гарник Даниелян.

Как напомнил депутат, ранее арцахцы обратились к нему, сообщив, что из-за этой проблемы они лишаются единственного средства к существованию. В связи с ситуацией он поднял данный вопрос на заседании Национального Собрания Армении 9 августа.

"Я узнал, что проблема наконец решена, и стало возможным беспрепятственное осуществление процесса со страховыми компаниями. Я рад, что таким образом мы можем хоть немного облегчить жизнь насильственно перемещенных соотечественников из Арцаха", - резюмировал оппозиционер.

Напомним, что еще в 2023 году правозащитник Рубен Меликян сообщал, что сотрудники патрульно-постовой службы РА штрафуют арцахских водителей на 100 тысяч драм за езду без страховки. По новым правилам, действующим 3-ий год, страховку можно оформить лишь при наличии армянского банковского счета.