Среда, 10 Сентября 2025 13:01

АрмИнфо. Новоназначенный посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Александра Памела Коул вручила копий верительных грамот замглавы МИД Армении Ваану Костаняну.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны обсудили итоги второго раунда Стратегического диалога Армения-Великобритания, состоявшегося в Ереване 26 августа 2025 года, и наметили предстоящие шаги.

Собеседники с удовлетворением отметили последовательное развитие и углубление двусторонних отношений между Арменией и Соединённым Королевством и подтвердили обоюдную приверженность выводу двустороннего сотрудничества на новый уровень стратегического партнёрства.

Заместитель министра иностранных дел представил достигнутые в Вашингтоне соглашения в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также видение Арменией дальнейших шагов по институционализации мира.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.