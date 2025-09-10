Среда, 10 Сентября 2025 12:04

АрмИнфо. Делегация Армении 8-10 сентября приняла участие во втором Африканском климатическом саммите, состоявшемся в Аддис- Абебе.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, руководитель переговорной группы армянского внешнеполитического ведомства по подготовке к 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), посол Мгер Маргарян в своем выступлении подчеркнул готовность Армении к углублению сотрудничества с африканскими партнерами, отметив общие вызовы и совпадающие интересы в сфере биоразнообразия.

Маргарян подтвердил также приверженность Армении в рамках предстоящего в 2026 году председательства на COP17 предпринять шаги, направленные на поднятие проблем уязвимых регионов, содействие инклюзивным партнерствам и мобилизацию международных финансовых ресурсов.

В ходе визита Маргарян провел двусторонние встречи с африканскими партнерами для обсуждения возможностей развития сотрудничества, в том числе в рамках предстоящей конференции COP17.