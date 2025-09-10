Среда, 10 Сентября 2025 11:39

АрмИнфо. Первый вице-президент группы компаний "Ташир", координатор движения "По-нашему" Нарек Карапетян сообщил, что движение, инициированное его дядей бизнесменом Самвелом Карапетяном, пользуется большой популярностью.

"Только за первые 5 дней после презентации нашего движения, мы получили заявки от 707 человек на присоединение к нему, из которых 370 были из Еревана и 337 из регионов", - сообщил Нарек Карапетян на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что официальная церемония презентации движения состоялась 30 августа текущего года. О намерении создать собственную политическую силу, арестованный ранее в Ереване российский бизнесмен Самвел Карапетян сообщил еще 4 июля.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.

15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна еще на два месяца.