Среда, 10 Сентября 2025 11:35

АрмИнфо. При сносе здания Министерства иностранных дел Арцаха, включенного в список историко­культурных памятников, азербайджанский режим уничтожил уникальную фреску художника и скульптура Арнольда Меликсетяна.

Как подчеркнули в пресс-службе Агентства развития туризма и культуры Арцаха (ARCTA), уничтожение фрески арцахского скульптура - это не только потеря ценного произведения искусства, но и часть широкомасштабной политики Азербайджана по стиранию памяти и идентичности армян Арцаха.

"Снос здания МИД в День независимости Арцаха был направлен не только на уничтожение символа независимости Республики, но и стал очередным проявлением последовательной политики Азербайджана по уничтожению, искажению и присвоению культурного наследия НКР", - подчеркнули в ARCTA.

В агентстве при этом считают, что ответственность за этот вандализм несет не только Азербайджан, но и международное сообщество, которое своим молчанием и бездействием фактически поощряет культурный геноцид.

"Не меньшее беспокойство вызывает и бездействие властей Армении, которые были обязаны защищать права своих граждан и культурное наследие Арцаха на международных площадках", - резюмировали в ведомстве.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Азербайджан снес здание МИД НКР в оккупированном Степанакерте в 34-ую годовщину независимости Республики Арцах. А до этого азербайджанский режим снес под бульдозер здания парламента Арцаха и "Воинов- освободителей" на Площади Возрождения в Степанакерте, а также осквернил собор Сурб Аствацацин (Святой Богородицы). С момент оккупации Арцаха снесены ряд кварталов в Степанакерте и целые села.