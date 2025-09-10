Среда, 10 Сентября 2025 10:42

АрмИнфо. 5 сентября IDBank и Idram отметили пятилетие инициативы корпоративной социальной ответственности «Сила одного драма».

Среди гостей торжества были представители партнёрских организаций, благотворительных фондов, специалисты в сфере благотворительности и социальной ответственности, а также люди, вдохновлённые идеей программы.

В своём вступительном слове Татевик Вардеванян, руководитель отдела коммуникаций и программ социальной ответственности IDBank и Idram, подчеркнула, что на протяжении многих лет компании реализуют инициативы, направленные на улучшение окружающей среды и общества, что подразумевает не только благотворительность, но и, прежде всего, ответственность.

Присутствующие ознакомились с основными направлениями Политики социальной ответственности компаний: финансовое образование, цифровая грамотность, региональное развитие, защита окружающей среды, инклюзивность, развитие малого и среднего бизнеса, социальная поддержка, благосостояние сотрудников и защита их прав. При выборе направлений IDBank и Idram опирались на результаты исследования, показавшего, что именно в этих сферах общество ожидает позитивных изменений.

Во второй части мероприятия были представлены программы, реализованные за последние 5 лет благодаря инициативе «Сила одного драма», а также результаты других КСО-проектов компаний: программа поддержки жителей Арцаха «Бок о бок», кампания по повышению финансовой грамотности «Финансовая грамотность с Idram и IDBank», инициатива «Давайте делать добро». Более 500 000 000 драмов, более 10 отраслей, десятки фондов, сотни программ — за этими цифрами стоят человеческие судьбы и истории успеха.

В рамках панельной дискуссии «Силе одного драма — 5 лет» участники обсудили идею корпоративной социальной ответственности и роль программы в этой сфере.

В заключительной части мероприятия директор Idram Арсен Кденян отметил: «Мы считаем, что реальная ценность бизнеса измеряется не только финансовыми показателями, но и его влиянием на жизнь людей. Программы Idram, и особенно „Сила одного драма“, наглядно подтверждают эту веру».

Председатель правления IDBank Мгер Абрамян поблагодарил клиентов, партнёров и команду за ежедневное воплощение идеи силы драма в жизнь: «Мы верим, что шаг за шагом, инвестируя в те сферы, где нас ждут, мы сможем изменить нашу страну и общество к лучшему».

Торжественное мероприятие завершилось награждением лучших партнёров и пользователей, совершивших наибольшее количество платежей через приложение Idram&IDBank.