Среда, 10 Сентября 2025 10:39

АрмИнфо. Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян в рамках своего рабочего визита в Республику Сингапур встретилась с генеральным прокурором Грузии Георгием Гваракидзе.

Согласно пресс-службе надзорного органа РА, Анна Вардапетян поблагодарила генпрокурора Грузии за инициативу проведения двусторонней встречи в рамках ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров и подчеркнула готовность углублять сложившиеся добрые традиции сотрудничества.

В ходе встречи генеральные прокуроры Армении и Грузии затронули вопросы развития международно-правового сотрудничества по уголовным делам и обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян отбыла в Республику Сингапур с рабочим визитом для участия в 30-й ежегодной конференции и Генеральной ассамблее Международной ассоциации прокуроров (IAP), в ходе которых она была избрана членом Исполнительного комитета Ассоциации.