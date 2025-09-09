Вторник, 9 Сентября 2025 17:59

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

С 10:00 до 16:00 в целях проведения регламентных работ будет приостановлено электроснабжение асфальтового завода и прилегающих абонентов (не являющиеся жильцами) на Аштарaкском шоссе административного района Аджапняк в Ереване на 1–2 часа.

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома № 43, 45 на улице Ханджян, жилые дома № 45, 47, 49, 51, 55, 59, 116 на улице Налбандян, жилые дома № 29, 31, 33 на проспекте Саята-Новы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), одностороннее движение к мэрии Еревана, жилые дома № 47, 47/1, 49 на улице Ханджян, жилые дома № 44, 68а, 68/3 на улице Терян, жилой дом № 89 на улице Терян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома № 1, 2, 3, 7, 7/1, 10, 11, 13, 13а, 15, 15а, 19а, 21, 23, 25 на улице Корюн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома № 38, 40–48 на улице Абовян, жилые дома № 12, 14, 18а на улице Исахакян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома № 2, 7, 8, 10, 12, 16, 16а, 28 на улице Исахакян, жилой дом № 2 на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), одностороннее движение к Медицинскому университету имени Гераци, переход Абовян-Корюн, супермаркет «SAS» на улице Абовян и компания «Unibank», прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ул. Налбандян. 128 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом № 54 на проспекте Маштоца, ул. Налбандян. 104, жилые дома № 5, 7, 9, 17а, 17б на улице Чаренц, жилые дома № 67–105 на улице Айгестан 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома № 2/1, 4, 21–78, 65, 79 на улице Айгестан 9, частные дома № 1–12 на улице Айгестан 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома № 7–227, 66–169 на улице Айгестан 11, частные дома № 252–256 в Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 15–17 на ул. Заряна; жилые дома 1, 1Б на ул. Грибоедова,

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 частные дома 27/15–27/107 на ул. Рубинянца; частный дом 25 на ул. Герцена,

административный округ Аджапняк Еревана:

10:00-16:00 xастично 3-й квартал Давташена,

административный округ Нор Норк Еревана:

11:00-17:00 Нор Норк 8-й Массив: улица Минская (частично), 1-й и 2-й поворотные здания улицы Минской (частично), частные дома прилегающие к улице Минской и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 частные дома на улицах 3-я, 5-я, 6-я, 10-я, 11-я, 12-я и 15-я в Неркин Чарбах, частные дома на 2-м переулке 5-й улицы в Неркин Чарбах, частные дома на 2-м переулке 12-й улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома №28/А, 28/Б, 28/Г на ул. Гарагина Нждеха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-15:00 Телевизионная компания «Шогакат», ООО «Андрон», ООО «Купер Электрик», ООО «Дио Ким»,

административный округ Эребуни Еревана:

10:00-16:00 улица Азаатамартикнер, частные дома на улицах 5-я, 14-я, 16-я Нового Ареша и абоненты (не являющиеся жильцами),

в Армавирской области :

11:00-17:00 частично город Армавир, села Майисян и Нораван,

в Араратской области :

10։00-11։00 частично села Айнтап, Нор Харберт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10:00-12:00 1-ая улица, частично 1-й квартал и Новые квартал, муниципалитет, компания “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично улицы Араратян и Республики и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10։00-11։30 частично улицы Исакова, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10։00-13։00 частично село Айгаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00- 17։00 частично села Овташат, Хачпар, Аянист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

12։00-14։00 частично села Норамарг, Сис, Сая́т-Нова, Ранчпар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

12։30 - 14։00 частично улица Торомонян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

14։30-16։00 частично улица Бакунца в городе Арташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области :

09։30-11։10 улицы 2, 2/1, 2/6, 3, 7, 10 в селе Карчахбюр,

10։30-14։30 улицы 2, 3, 4 в селе Шатван,

10:00-16:00 частично город Чамбарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11։00-14։00 частично населенный пункт Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), села Шатван, Шатджрек, Гехамабак, Джагацадзор, Айрк, Норабак, Верхняя Шорджа и Нижняя Шорджа, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ГЭС «Айрк-1» и «Айрк-2», базы сотовых операторов компаний «Вива Армения» и «Юком», села Неркин Джамбарк и Ттуджур, школа №4,

в Вайоц Дзор ской области:

10։30-12։30 частично село Таратумб и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично улицы Сурб Гаяне, Сарворнери, Маштоца, квартал ‘Дзахапня”, частично Джермукское шоссе, абонент (не являющийся жильцом) “Внасазерцман каян” в городе Джермук; частично село Акунк,

в Лорийской области:

12։00-16։00 улица Железнодорожников в городе Ахтала, села Чочкан, Большой Айрум, Малый Айрум и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Тавушской области :

10։00 - 13։00 частично улицы Гетапня и Калинина в городе Дилижан:

в Ширакской области :

11:00-13:00 Артикский регион – села Паник, Меграшен, Гетап

12:30-14:20 Артикский регион – села Хором, Овташен, Саратак, Лусакерт.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.