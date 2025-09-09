Вторник, 9 Сентября 2025 17:33

АрмИнфо. В Вене секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян встретился со специальным представителем Федерального канцлера Австрии по глобальным вопросам Петером Лаунски.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, в ходе встречи собеседники обменялись мнениями о дальнейших шагах по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе. Армянский чиновник коснулся вопросов, связанных с разблокировкой региональных коммуникаций и проекта "Перекрёстки мира", разработанный правительством Армении, подчеркнув важность инклюзивности региональных программ.

Стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества и ход реализуемых программ. В этом контексте было указано на создание широких экономических возможностей в результате разблокировки и готовность к двустороннему сотрудничеству в его рамках.