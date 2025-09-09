Вторник, 9 Сентября 2025 17:18

АрмИнфо. Управляющий компанией <Электрические сети Армении> Романос Петросян не является подотчетным мне лицом и не обязан согласовывать со мной кадровые назначения. Об этом заявил глава Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Месроп Месропян 9 сентября в парламенте, отвечая на вопрос оппозиционного депутата.

<Романос Петросян действует в рамках полномочий временного управляющего. Последний, по сути, в настоящее выполняет функции руководителя исполнительного органа ЭСА и перед ним не стоит императива обсуждать или согласовывать со мной эти действия>, - пояснил Месропян.

Напомним, что 18 июля решением главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Романос Петросян был назначен временным управляющим ЭСА в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "Элсетей". Назначение Петросяна произошло на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном огосударствлении "Электрических сетей Армении", принадлежащих группе компаний <Ташир". 21 июля директор по продажам и исполняющий обязанности главы компании "Электрические сети Армении" (ЭСА) Давид Казинян был освобожден от занимаемой должности.

22 июля глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян (ранее арестованный после того, как выразил публичную поддержку ААЦ) и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Рассмотрение дела проходило в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании Соглашения между Арменией и Кипром о поощрении и взаимной защите инвестиций от 18 января 1995 года. В рассмотрении дела также участвовал представитель правительства Республики Армения.

Суд постановил, что Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы <Об энергетике> и <Об органе по регулированию общественных услуг>, а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА. Арбитраж пришел к выводу о необходимости применения срочных мер защиты, поскольку действия Республики Армения <вызывают серьезные сомнения в соблюдении Соглашения о взаимной защите инвестиций между Арменией и Кипром>. Суд запретил правительству Армении конфисковать или продавать активы ЭСА, менять состав руководящих органов компании, отзывать лицензии на ее деятельность и каким-либо образом ограничивать естественную деловую активность <Элсетей>. Несмотря на это, уже 24 июля Романос Петросян осуществил кадровые первые изменения среди высокопоставленных должностных лиц компании.