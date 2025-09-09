Вторник, 9 Сентября 2025 17:15

АрмИнфо. Оппозиционная фракция "Армения" присоединится к требованию фракции "Честь имею" о создании специальной комиссии по депутатской этике. Об этом сообщают армянские СМИ.

Напомним, что ранее оппозиционная фракция "Честь имею" выступила с инициативой по созданию специальной комиссии по депутатской этике в связи с неприемлемым поведением, и оскорбительными высказываниями депутата фракции "Гражданский договор" Артура Ованнисяна в адрес беспартийного депутата Тагуи Товмасян.

Ранее Ованнисян попытался воспрепятствовать брифингу Тагуи Товмасян, которая в беседе с журналистами подняла вопрос пыток над военнопленными, удерживаемыми в азербайджанском плену. В связи с этим она призвала проверять секретаря правящей фракции "на употребление наркотиков", назвав его поведение непристойным. В ответ Артур Ованнисян назвал ее безнравственной, и призвал сдать анализ "на инфекцию, передающуюся половым путем, чтобы узнать, откуда у депутата четыре квартиры в центре города".