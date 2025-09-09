Вторник, 9 Сентября 2025 16:01

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян посетила Мемориальный комплекс и Музей-институт Геноцида армян, чтобы на месте ознакомиться с ходом ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, Андреасян сопровождали директор Музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян, члены архитектурной группы, осуществляющей капитальную реконструкцию мемориала, во главе с соавтором проекта Сашуром Калашяном, а также представители подрядной строительной организации и ответственные должностные лица.

Министру была представлена информация о текущем состоянии крыш музейной и административной части, ходе ремонтных работ, а также были уточнены сроки завершения строительства. Жанна Андреасян подчеркнула, что капитальный ремонт не должен мешать естественной работе музея, отметив при этом важность последовательных усилий специалистов для качественного и своевременного выполнения всех работ.

Отметим, что ранее в сети появились фотографии, на которых видно, что на стенах Комплекса нет облицовочных плит. Директор музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян сообщила СМИ, что ремонт на территории мемориала и музея-института идет уже порядка двух месяцев. По ее словам, из-за отсутствия системы водоотвода произошел сдвиг облицовочных камней, возникли риски, связанные с безопасностью памятника, а проект реконструкции был одобрен правительством Армении еще в 2021 году. Работы завершатся не так скоро, поскольку проводятся поэтапно, отметила она.

Напомним, что в октябре 2024 года министерство образования, науки, культуры, и спорта Армении сообщило, что в мемориальном комплексе Геноцида армян и музее "Цицернакаберд" с 8 октября начинается капитальный ремонт. Отмечалось, что работы будут осуществляться за счет госфинансирования в размере 743 млн. драмов (почти $2 млн.). Ремонт будет осуществляться строительной компанией ООО "Бидек", победившей на открытом тендере. Руководителем архитектурной группы является заслуженный архитектор РА Сашур Калашян - соавтор проекта Мемориального комплекса Геноцида армян и одноименного музея-института (построенного почти 60 лет назад).