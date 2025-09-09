Вторник, 9 Сентября 2025 15:28

АрмИнфо. Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" выступит с инициативой по созданию специальной комиссии по депутатской этике на фоне поведения депутата фракции "Гражданский договор" Артура Ованнисяна. Об этом говорится в заявлении оппозиционной фракции.

"В связи с неприемлемым поведением, постыдным и оскорбительными высказываниями депутата фракции "Гражданский договор" Артура Ованнисяна в адрес нашей коллеги Тагуи Товмасян, фракция "Честь имею" руководствуясь соответствующими положениями Регламента Национального собрания, выступит с инициативой создания специальной комиссии по депутатской этике", - говорится в заявлении оппозиционной фракции.

Напомним, что Ованнисян днями ранее попытался воспрепятствовать брифингу Тагуи Товмасян, которая в беседе с журналистами подняла вопрос пыток над военнопленными, удерживаемыми в азербайджанском плену. В связи с этим она призвала проверять секретаря правящей фракции "на употребление наркотиков", назвав его поведение непристойным.

В ответ Артур Ованнисян назвал ее безнравственной, и призвал сдать анализ "на инфекцию, передающуюся половым путем, чтобы узнать, откуда у депутата четыре квартиры в центре города".