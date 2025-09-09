Вторник, 9 Сентября 2025 15:13

АрмИнфо. За три дня крупнейшей международной выставки недвижимости и строительства TOON EXPO YEREVAN 2025 было заключено множество долгожданных контрактов: покупка жилья стала ещё доступнее благодаря широкому выбору выгодных предложений.

В оранжевом павильоне IDBank посетителей ожидали разнообразные варианты ипотечного кредитования и приятные сюрпризы.

Команда IDBank, внимательно прислушиваясь к ожиданиям клиентов, постоянно обновляет свои продукты. Даже в случае отсутствия возврата подоходного налога банк предоставляет возможность приобрести жильё на выгодных условиях.

«Учитывая, что во многих новостройках Еревана уже невозможно получить ипотечный кредит за счёт возврата подоходного налога, у нас есть нестандартные ипотечные кредиты, которые позволяют снизить процентную ставку по кредиту до 5%. Это даёт клиентам возможность обслуживать кредит по более низким ставкам», — отметил Артур Кочарян, руководитель отдела организации продаж и территориального управления IDBank.

Кроме того, в рамках выставки клиенты, оформившие ипотечный кредит на покупку, строительство или ремонт недвижимости в павильоне IDBank, получили idcoin-ы в размере 1% от суммы кредита, одобренной банком (после уплаты налогов).

Напоминаем, что idcoin-ы можно использовать в приложении Idram&IDBank и на платформе лояльности Idplus, совершив QR-платёж (1 idcoin = 1 драм).