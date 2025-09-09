Вторник, 9 Сентября 2025 15:03

АрмИнфо. Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян встретился в парламенте с заместителем министра иностранных дел Ирана Вахидом Джалалзаде. Об этом сообщает пресс-служба Национального Собрания республики, сообщает пресс-служба законодательного органа.

<Двусторонние отношения с дружественным Ираном, построенные на взаимном уважении и доверии, имеют большое значение для Армении. А взаимные визиты способствуют расширению двусторонней повестки дня, продолжая активный диалог и тесное сотрудничество>, - сказал Рубен Рубинян.

Собеседники обсудили последние региональные события.

По просьбе Вахида Джалалзаде Рубен Рубинян представил подробности процесса нормализации армяно-турецких отношений.