 Вторник, 9 Сентября 2025 15:01
Алине Григорян

Адвокат: Процесс вокруг бизнесмена Карапетяна - правовой нигилизм

АрмИнфо.  Судебный процесс вокруг российского бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна - позор, это прямой путь к отрицанию права, это правовой нигилизм. Об этом на пресс-конференции, организованной защитой Карапетяна 9 сентября, заявил один из адвокатов бизнесмена Арам Вардеванян.

В этой связи адвокат констатировал, что в Армении в классическом смысле наступил кризис права. Для подтверждения своей точки зрения, он напомнил, что в стране многие годы существуют и до 2023 года часто применялась альтернативная мера пресечения в качестве наказания, и в случае с Самвелом Карапетяном, хотя состав преступления в целом отсутствует, можно было применить более снисходительный приговор. "Между тем, сегодня такой благотворитель, как Самвел Карапетян, находится в заключении. Более того, условия его содержания оставляют желать лучшего. В камере, где содержится Карапетян, температура намного выше, чем на улице под солнцем. К примеру, сейчас на улице 32 градуса, а там где содержится Карапетян 42 градуса. На улице 36, а в камере 46.  Является ли это человеческим условием для содержания под стражей? Сломит ли это Карапетяна? Конечно же, нет", - сказал адвокат. При этом он обратил внимание, что таким образом сегодня в Армении относятся к человеку, создавшему самое большое количество рабочих мест в стране.

Он вновь констатировал, что дело Самвела Карапетяна не что иное, как политическое преследование, не имеющее под собой правого компонента. Вардеванян в связи с этим напомнил, что по сути, задержание бизнесмена последовала за угрозами, озвученными премьер-министром Николом Пашиняном в Фейсбук, которые в свою очередь так и не получили правовой оценки. Однако адвокат напомнил, что верховенство права, согласно Конституции Армении, первостепенно, и заверил, что оно в конечном итоге восторжествует. "Будет верховенство закона. Невозможно не признать, что часто в противостоянии права и политики выигрывает последнее, поскольку по максимуму использует доступный ей репрессивный ресурс. Но мы убеждены, что, в конце концов, победу одержит именно право", - сказал Вардеванян.

При этом адвокат также не исключает, что процесс вокруг Карапетяна, инициированный после известных его высказываний в поддержку Армянской Апостольской Церкви, поскольку бизнесмен был воспринят властями как политический соперник.

Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца.  Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег. 15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10- часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна еще на два месяца. 

