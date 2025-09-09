Вторник, 9 Сентября 2025 14:35

АрмИнфо. Председатель Следственного комитета Республики Армения Артур Погосян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран Мехди Собхани, завершающего дипломатическую миссию в РА.

Согласно пресс-службе СК, Артур Погосян поблагодарил посла за последовательные усилия и личный вклад, свидетельством чего является углубление сотрудничества между правоохранительными органами двух стран в последние годы.

Председатель Следственного комитета подчеркнул, что совместные усилия в борьбе с транснациональной преступностью, особенно с незаконным оборотом наркотиков, а также гибкие механизмы двустороннего сотрудничества способствуют оперативному обмену информацией по правовым вопросам и их эффективному решению.

В свою очередь, посол поблагодарил председателя Следственного комитета Артура Погосяна за прогресс, достигнутый по всем направлениям сотрудничества.

В завершение встречи стороны отметили, что проведена эффективная работа по повышению оперативности обмена информацией о гражданах двух стран и исполнения оперативно- розыскных поручений, и выразили надежду, что эта работа будет носить постоянный характер.