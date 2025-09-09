Arminfo.info


Секретарь Совбеза Армении провел встречу с австрийскими депутатами

АрмИнфо.  В рамках рабочего визита в Австрию секретарь Совета национального безопасности Армения Армен Григорян встретился с председателем Комитета по иностранным делам Национального совета Австрии Петрой Баир и депутатом Вайтом Денглером.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, собеседники коснулись соглашения, подписанного в Вашингтоне в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Стороны также коснулись двусторонних отношений между Арменией и Австрией, обсудили возможные пути сотрудничества, особо подчеркнув важность экономического взаимодействия и инвестиций.

