Вторник, 9 Сентября 2025 14:21

АрмИнфо. Oфис представителя Армении по международным правовым вопросам аппарата премьера Армении возглавил Артем Суджян. Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер-министр Никол Пашинян 9 сентября.

Прежний руководитель Офиса Липарит Дрмеян был уволен 29 августа - на следующий день после <известного брифинга> Пашиняна в правительстве, когда отвечая на ремарку журналиста о том, что даже правительство признает обязательность исполнения Стокгольмского арбитражного суда, премьер заявил: <Кто сказал, что правительство признаёт обязательность исполнения решения Стокгольмского арбитража? Кто высказал такую позицию - пусть прямо сейчас напишет заявление и уйдёт. Абсолютно недопустима такая позиция>. В ответ на замечание журналиста о том, что такую позицию выразило само правительство, Пашинян ответил: <Правительство - это я. Никто не может иметь позицию, противоречащую моей. Вообще, если в правительстве есть люди, чья позиция отличается от моей, пусть прямо сейчас напишут заявления и выйдут из здания. Если нет - я сам их уволю>.

Артем Суджян ранее был советником министра юстиции, затем был назначен помощником вице-премьера Мгера Григоряна.