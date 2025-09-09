Вторник, 9 Сентября 2025 13:22

АрмИнфо. После трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года под эгидой премьер-министра Никола Пашиняна подписывается второе значимое для страны международное заявление, и в обоих случаях страна сталкивается с одинаковыми последствиями. Такое мнение в беседе с журналистами выразил глава фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян, касаясь вашингтонского соглашения, подписанного между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США 8 августа.

В этом ключе оппозиционер возмутился тем, что обе стороны спустя 25 дней вдруг осознали, что по-разному воспринимают одни и те же положения подписанного ими же документа в Вашингтоне. Мамиджанян считает, что это является свидетельством того, что армянские власти, которые в очередной раз подписали документ, с содержанием которого они не были знакомы. Он уверен, что все это делается всего лишь с одной целью - для обеспечения воспроизводства собственной власти, и никак не в интересах страны. Глава оппозиционной фракции при этом считает, что последствия передачи контроля над дорогой США станут видимы намного позже. По его словам, безусловно, может быть на первых порах Армения и получит определенные выгоды, однако они будут неоправданными. В этом ключе он сравнил передачу дороги под американский контроль с предоставлением комнаты в аренду. "Однажды, любой хозяин хочет узнать, что в ней происходит, и может оказаться, что все это время в ней осуществлялись противозаконные действия. Вот, что это из себя в действительности представляет, если говорить простыми словами. Наша страна имеет дело с документом, в котором четко и по пунктам представлены условия пользования территорией Армении, между тем как по части Азербайджана лишь отмечается, что все это должно осуществляться по принципу взаимности ", - заметил оппозиционер.

Мамиджанян при этом обратил внимание, что слово "коридор" в документе могло быть заменено множеством синонимов, чего не было сделано, по его словам, неспроста. "В дальнейшем это позволит Турции озвучить новые требования. Любой правовед вам скажет, что подобных договоров, где описаны обязательства лишь одной из сторон, просто не может быть ", - уверен глава фракции.

Оппозиционер в этом ключе заметил, что до сегодняшнего дня премьер­министр Армении так и не смог адекватным образом пояснить, как именно будет осуществляться принцип взаимности, и каким образом будет контролироваться передвижение азербайджанцев на территории Армении. Он обратил внимание, что пока азербайджанская сторона четко заявляет, что их пограничники не будут пересекаться с армянами, премьер-министр Армении лишь обещает, что все будет контролироваться какими-то мониторами, продолжая таким образом манипулировать обществом.

Он выразил убеждение, что все эти процессы ничто иное, как очередная попытка обмануть армянскую общественность в политических целях. Мамиджанян уверен, что не будет обеспечено обещанное требование о взаимности при осуществлении контроля за дорогой и механизмов пересечения границы.

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.