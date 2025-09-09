Вторник, 9 Сентября 2025 13:20

АрмИнфо. Артём Смбатян назначен руководителем Единой социальной службы.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер-министр Никол Пашинян 9 сентября.

Ранее премьер-министр Республики Армения другим решением освободил от должности исполняющего обязанности руководителя Единой социальной службы Эдуарда Петросяна. -

Отметим, что ранее Артем Смбатян занимал должность зампредседателя комитета госдоходов РА (был уволен 23 февраля 2024 года). Он был назначен 25 августа 2021 года, в тот же день ранее он был освобожден с должности замминистра здравоохранения Армении (занимал этот пост с 20 декабря 2019 года).