Вторник, 9 Сентября 2025 13:01

АрмИнфо. В Тегеране, по приглашению Ирана, состоялась третья трёхсторонняя встреча руководителей региональных департаментов МИД Армении, Ирана и Индии.

Как сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, иранскую делегацию возглавил генеральный директор по делам Южной Азии МИД Ирана Мохаммад Реза Бахрами, индийскую - начальник регионального управления по Пакистану, Афганистану и Ирану МИД Индии Ананд Пракаш, а армянскую - начальник управления Азии и Тихоокеанского региона МИД Армении Анаит Карапетян.

Стороны выразили удовлетворение регулярным и ежегодным проведением трёхсторонней встречи, подвели итоги реализации решений, принятых на первой встрече в Ереване в апреле 2023 года и второй встрече в Нью-Дели в декабре 2024 года. Стороны также подчеркнули важность реализации целей, поставленных на вышеупомянутых встречах, в целях обеспечения взаимных интересов и содействия процветанию и благополучию в регионе.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность расширения и углубления сотрудничества, в частности, в сфере коммуникаций, Международного транспортного коридора "Север- Юг" (МТК) и армянского проекта "Перекрёсток мира", используя для этого стратегическое расположение порта Чабахар. Стороны также обсудили и выделили инициативы, направленные на развитие отношений в экономической, торговой, культурной, межчеловеческой и других областях, представляющих взаимный интерес.

По обоюдному согласию сторон было решено провести следующую трёхстороннюю встречу в Армении, в согласованную дату.