Вторник, 9 Сентября 2025 11:32

АрмИнфо. Оппозиционные женщины депутаты осудили заявления секретаря правящей фракции "Гражданский Договор" Артура Ованнисяна, сделанные 8 сентября 2025 года в адрес оппозиционного беспартийного депутата Тагуи Товмасян.

В заявлении, распространенном депутатами в СМИ, все конфликт возник после попытки Ованнисяна воспрепятствовать брифингу Тагуи Товмасян, в ходе которого она заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не прилагает достаточных усилий для возвращения армянских пленных, удерживающихся в Баку.

"Подобное поведение - это не только очередное проявление атмосферы нетерпимости, царящей в Национальном собрании, но и проявление дискриминации по признаку пола и прямое торпедирование участия женщин в политической жизни. Эта ситуация должна получить однозначную оценку не только внутриполитических, но и международных правозащитных и занимающихся правами женщин структур", - подчеркивается в заявлении.

Депутаты также обратили внимание, что помимо регулярного преследования женщин, занимающихся профессиональной деятельностью, представители правящей силы последовательно проводят политику принижения и обесценивания политического дискурса, превращая его в череду оскорблений и выражений, унижающих достоинство. "Это ставит под угрозу успешность публичных дискуссий и основы демократии, поэтому должно вызвать резкую и однозначную реакцию общественности",

- отмечается далее в заявлении.

При этом обращается внимание, что это не первый случай, когда депутат правящей партии позволяет себе подобное поведение. Как напомнили оппозиционные депутаты, ранее Артур Ованнисян, всегда отличавшийся поведением, противоречащим минимальным моральным нормам, по решению суда был обязан извиниться за клевету и публичные призывы к насилию в адрес оппозиционных депутатов.

В связи с вышесказанным и неприемлемостью использования лицом, занимающим высокий пост в парламенте Армении, слов, нацеленных на женщину и унижающих ее достоинство, депутаты потребовали, чтобы Артур Ованнисян принес публичные извинения за свои высказывания. Кроме того, они отметили, что ожидают четкого, адресного и публичного осуждения подобного поведения депутата со стороны руководства Национального собрания, а также формирования временной Комиссии по этике, для расследования поведения секретаря правящей фракции.

Под заявлением подписались депутаты: Агнесса Хамоян, Анна Григорян, Анна Мкртчян, Аспрам Крпеян, Арегназ Манукян, Армине Херанян, Арменуи Кюрегян, Арпине Варданян, Земфира Мирзоева, Элинар Варданян, Ирина Гаспарян, Лилит Галстян, Кристина Варданян.

Заявление открыто для присоединения.

Напомним, что Ованнисян попытался воспрепятствовать брифингу Тагуи Товмасян, которая в беседе с журналистами подняла вопрос пыток над военнопленными, удерживаемыми в азербайджанском плену. В связи с этим она призвала проверять секретаря правящей фракции "на употребление наркотиков", назвав его поведение непристойным.

На это заявление отреагировал Артур Ованнисян, который, в свою очередь, назвал ее безнравственной, и призвал сдать анализ "на инфекцию, передающуюся половым путем, чтобы узнать откуда у депутата четыре квартиры в центре города".