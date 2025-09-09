|Глава КРОУ: Романос Петросян не является подотчетным мне лицом и не обязан согласовывать со мной кадровые назначения
|Фракция "Армения" присоединится к инициативе "Честь имею" по созданию спецкомиссии по депутатской этике
|Первый президент Армении рассказал послу РФ, кто являются честными и надёжными друзьями Еревана
|Жанна Андреасян познакомилась с ходом ремонтных работ на Мемориальном комплексе <Цицернакаберд>
|Жители Нор-Норка выступают против решения о сносе детской площадки для строительства очередной высотки: у мэрии прошла акция протеста
|"Честь имею" выступит с инициативой по созданию спецкомиссии по депутатской этике
|Idcoin-ы и выгодные ипотечные кредиты: IDBank на TOON EXPO YEREVAN 2025
|Вице-спикер НС РА поделился с замглавы МИД ИРИ деталями процесса нормализации отношений с Турцией
|Адвокат: Процесс вокруг бизнесмена Карапетяна - правовой нигилизм
|Анна Вардапетян избрана членом Исполкома Международной ассоциации прокуроров
|Глава СК Армении принял посла ИРИ в РА
|Секретарь Совбеза Армении провел встречу с австрийскими депутатами
|Oфис представителя Армении по международным правовым вопросам возглавил Артем Суджян
|Оппозиционер о процессе импичмента: Мы продолжаем ожидать ответа депутатов фракции "Армения"
|Руководитель офиса Мгера Григоряна назначен заместителем министра финансов
|Оппозиционер: Подписанная в Вашингтоне декларация тождественна по последствиям трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года
|Экс-замглавы КГД, экс-замминистра здравоохранения Армении возглавил Единую соцслужбу
|Посол ИРИ: Никакого <коридора> не будет, речь идет о дороге
|В Тегеране состоялась третья встреча руководителей региональных департаментов МИД Армении, Ирана и Индии
|Оппозиционные женщины депутаты осудили заявление соратника Пашиняна в адрес Тагуи Товмасян
|Туркменистан и Иран обсудили вопросы расширения сотрудничества в железнодорожной сфере
|Генпрокуроры Армении и Швейцарии обсудили возможности развития международно- правового сотрудничества
|Эксперт: Кто убедил власти Армению пойти по этому катастрофическому пути?
|Чиновник Комитета кадастра Армении получил взятку за регистрацию самовольных построек в Араратской области
|Андраник Чамичян переведён под домашний арест
|В Ереване обсудили инициативы Армении, направленные на продвижение прав женщин и девочек
|У офиса Всемирной продовольственной программы ООН в Армении новый глава
|От песка до стекла: в Туркменистане запустили новый завод, готовый к экспорту
|Губернатор Гегаркуникской области и посол Франции обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде сфер
|Ереванский книжный фестиваль в 8-й раз назвал лучших прозаиков, поэтов и драматургов Армении
|Ардшинбанк принял участие в выставке недвижимости «Toon Expo 2025»
|Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, посвященную десятой годовщине Международного дня памяти жертв преступления геноцида
|Армения и Иран приступят к сотрудничеству в образовательной сфере: подписан меморандум о взаимопонимании
|В результате ДТП в Армавире с участием автобуса "Паз" пострадали 9 человек
|Глава МИД Азербайджана провел переговоры с представителями Сертифицированной торговой миссии США по Среднему коридору
|В Армавире 12 человек госпитализированы с признаками отравления
|Плановые отключения электроэнергии 9 сентября
|Армения и ЕС намерены расширить сотрудничество в области охраны окружающей среды
|Секретарь Совбеза Армении обсудил госсекретарем Минобороны Словакии последние процессы на Южном Кавказе
|Рубинян: Весь процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией об открытии закрытой границы
|Оппозиционер: Турция обуславливает нормализацию отношений с Арменией через призму армяно-азербайджанских отношений
|Оппозиционер: Самой главной проблемой Азербайджана во внешнем блоке остается Армения
|Мэрия: Свыше 64% нарушителей порядка оплаты в общественном транспорте - безбилетники
|Встреча Президента Туркменистана с заместителем президента Японского банка международного сотрудничества
|Лавров: Главные приоритеты России на Южном Кавказе - мир и сотрудничество
|В Мегамолле открылся новый центр продаж и обслуживания Team
|Здание Главпочтамта на площади Республики Армении вернут в список объектов, подлежащих приватизации
|В мэрии заверяют: уровень пробок в Ереване снизился
|Ара Абрамян переизбран на пост президента Союза армян России
|Армения и Иран рассмотрели потенциал сотрудничества двух стран в культурной сфере - МОНКС
|Лидер партии "Просвещенная Армения": Армянские власти согласились на все требования Азербайджана, но без Арцаха и без Лачинского коридора
|Анна Вардапетян с коллегой из Швеции обсудила возможности развития международно- правового сотрудничества
|В детдомах Армении проживают 366 детей, большинство из них с тяжелыми формами инвалидности
|Оппозиционер потребовала от главы МОНКС представить информацию о ходе ремонтных работ в Цицернакаберде и музее Туманяна
|В Иране высоко оценили концерт, посвященный 100-летию Национального Филармонического Оркестра Армении в Персеполисе
|Генпрокурор Армении в Сингапуре встретилась с коллегой из Королевства Саудовская Аравия
|В Ереване открылась 10-я осенняя сессия НС Армении 8-го созыва
|В ближайшее время состоится встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений
|Левон Тер-Петросян сообщил о смерти редактора стамбульской газеты "Мармара"
|Путин поздравил 25-летием образования Союз армян России
|Читать больше
АрмИнфо. С 6 по 8 сентября 2025 года состоялся рабочий визит делегации Туркменистана во главе с министром железнодорожного транспорта М.Акмаммедовым в Исламскую Республику Иран.
В ходе визита состоялись встречи с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Ф.Садегом и заместителем министра дорог и городского развития, начальником Управления железных дорог Дж.Закери. Также делегация ознакомилась с работой центра управления вагонами и потенциалом сухого порта «Априн», расположенного в Тегеране.
В ходе встреч обсуждались вопросы, связанные с активизацией торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран в железнодорожной сфере.
В частности, были высказаны соответствующие предложения по увеличению товарооборота транзитных грузов. В этой связи обсуждались вопросы активизиции деятельности железной дороги Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и международного коридора «Ашхабадского соглашения» (Узбекистан, Туркменистан, Иран, Оман).
Стороны договорились расширять сотрудничество в железнодорожной системе для увеличения товарооборота между государствами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС), а также обеспечить перевозку грузов и эффективное использование транзитно-транспортного коридора Армения-Иран-Туркменистан-Казахстан.
Кроме того, стороны посетили железнодорожный переход Акяйла-Инчебурун и ознакомились с ходом проводимых там работ.
|Глава КРОУ: Романос Петросян не является подотчетным мне лицом и не обязан согласовывать со мной кадровые назначения
|Фракция "Армения" присоединится к инициативе "Честь имею" по созданию спецкомиссии по депутатской этике
|Первый президент Армении рассказал послу РФ, кто являются честными и надёжными друзьями Еревана
|Жанна Андреасян познакомилась с ходом ремонтных работ на Мемориальном комплексе <Цицернакаберд>
|Жители Нор-Норка выступают против решения о сносе детской площадки для строительства очередной высотки: у мэрии прошла акция протеста
|"Честь имею" выступит с инициативой по созданию спецкомиссии по депутатской этике
|Idcoin-ы и выгодные ипотечные кредиты: IDBank на TOON EXPO YEREVAN 2025
|Вице-спикер НС РА поделился с замглавы МИД ИРИ деталями процесса нормализации отношений с Турцией
|Адвокат: Процесс вокруг бизнесмена Карапетяна - правовой нигилизм
|Анна Вардапетян избрана членом Исполкома Международной ассоциации прокуроров
|Глава СК Армении принял посла ИРИ в РА
|Секретарь Совбеза Армении провел встречу с австрийскими депутатами
|Oфис представителя Армении по международным правовым вопросам возглавил Артем Суджян
|Оппозиционер о процессе импичмента: Мы продолжаем ожидать ответа депутатов фракции "Армения"
|Руководитель офиса Мгера Григоряна назначен заместителем министра финансов
|Оппозиционер: Подписанная в Вашингтоне декларация тождественна по последствиям трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года
|Экс-замглавы КГД, экс-замминистра здравоохранения Армении возглавил Единую соцслужбу
|Посол ИРИ: Никакого <коридора> не будет, речь идет о дороге
|В Тегеране состоялась третья встреча руководителей региональных департаментов МИД Армении, Ирана и Индии
|Оппозиционные женщины депутаты осудили заявление соратника Пашиняна в адрес Тагуи Товмасян
|Туркменистан и Иран обсудили вопросы расширения сотрудничества в железнодорожной сфере
|Генпрокуроры Армении и Швейцарии обсудили возможности развития международно- правового сотрудничества
|Эксперт: Кто убедил власти Армению пойти по этому катастрофическому пути?
|Чиновник Комитета кадастра Армении получил взятку за регистрацию самовольных построек в Араратской области
|Андраник Чамичян переведён под домашний арест
|В Ереване обсудили инициативы Армении, направленные на продвижение прав женщин и девочек
|У офиса Всемирной продовольственной программы ООН в Армении новый глава
|От песка до стекла: в Туркменистане запустили новый завод, готовый к экспорту
|Губернатор Гегаркуникской области и посол Франции обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде сфер
|Ереванский книжный фестиваль в 8-й раз назвал лучших прозаиков, поэтов и драматургов Армении
|Ардшинбанк принял участие в выставке недвижимости «Toon Expo 2025»
|Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, посвященную десятой годовщине Международного дня памяти жертв преступления геноцида
|Армения и Иран приступят к сотрудничеству в образовательной сфере: подписан меморандум о взаимопонимании
|В результате ДТП в Армавире с участием автобуса "Паз" пострадали 9 человек
|Глава МИД Азербайджана провел переговоры с представителями Сертифицированной торговой миссии США по Среднему коридору
|В Армавире 12 человек госпитализированы с признаками отравления
|Плановые отключения электроэнергии 9 сентября
|Армения и ЕС намерены расширить сотрудничество в области охраны окружающей среды
|Секретарь Совбеза Армении обсудил госсекретарем Минобороны Словакии последние процессы на Южном Кавказе
|Рубинян: Весь процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией об открытии закрытой границы
|Оппозиционер: Турция обуславливает нормализацию отношений с Арменией через призму армяно-азербайджанских отношений
|Оппозиционер: Самой главной проблемой Азербайджана во внешнем блоке остается Армения
|Мэрия: Свыше 64% нарушителей порядка оплаты в общественном транспорте - безбилетники
|Встреча Президента Туркменистана с заместителем президента Японского банка международного сотрудничества
|Лавров: Главные приоритеты России на Южном Кавказе - мир и сотрудничество
|В Мегамолле открылся новый центр продаж и обслуживания Team
|Здание Главпочтамта на площади Республики Армении вернут в список объектов, подлежащих приватизации
|В мэрии заверяют: уровень пробок в Ереване снизился
|Ара Абрамян переизбран на пост президента Союза армян России
|Армения и Иран рассмотрели потенциал сотрудничества двух стран в культурной сфере - МОНКС
|Лидер партии "Просвещенная Армения": Армянские власти согласились на все требования Азербайджана, но без Арцаха и без Лачинского коридора
|Анна Вардапетян с коллегой из Швеции обсудила возможности развития международно- правового сотрудничества
|В детдомах Армении проживают 366 детей, большинство из них с тяжелыми формами инвалидности
|Оппозиционер потребовала от главы МОНКС представить информацию о ходе ремонтных работ в Цицернакаберде и музее Туманяна
|В Иране высоко оценили концерт, посвященный 100-летию Национального Филармонического Оркестра Армении в Персеполисе
|Генпрокурор Армении в Сингапуре встретилась с коллегой из Королевства Саудовская Аравия
|В Ереване открылась 10-я осенняя сессия НС Армении 8-го созыва
|В ближайшее время состоится встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений
|Левон Тер-Петросян сообщил о смерти редактора стамбульской газеты "Мармара"
|Путин поздравил 25-летием образования Союз армян России
|Читать больше
|Эксперт: Кто убедил власти Армению пойти по этому катастрофическому пути?
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Армянский тюрколог: Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развития
|Эксперт: Пашинян и Алиев отправились на саммит ШОС за поддержкой Китая для реализации "коридора Трампа"
|Читать больше
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"