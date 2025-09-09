Вторник, 9 Сентября 2025 10:45

АрмИнфо. Новоназначенный директор офиса Всемирной продовольственной программы ООН в Армении Лейлп Мелиуи вручила верительные грамоты замглавы МИД Армении Роберту Абисогомоняну.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, поздравив директора ВПП ООН с назначением, заместитель министра иностранных дел подчеркнул важность программ ВПП ООН в решении вопросов продовольственной безопасности и других гуманитарных проблем в Армении.

Собственники выразили обоюдное удовлетворение проделанной работой и достигнутыми результатами, подчеркнув важность обеспечения преемственности программ и наметив новые направления.

Касаясь Стратегического плана ВПП ООН для Армении на 2026-2030 годы, Абисогомонян подчеркнул важность разработки и реализации комплексного плана действий, основанного на удовлетворении существующих потребностей и приоритетов.