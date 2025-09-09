Вторник, 9 Сентября 2025 10:42

АрмИнфо. В Туркменистане открылся новый производственный цех по выпуску стекольной продукции, что стало важным шагом в развитии промышленной отрасли страны. В церемонии открытия, состоявшейся 8 сентября в северной части Ашхабада, принял участие Президент Сердар Бердымухамедов, что подчёркивает стратегическое значение этого проекта.

Новый завод, построенный с использованием передовых технологий, способен производить до 100 тонн стекольной продукции в сутки. Его главной особенностью является использование исключительно местного сырья — кварцевого песка, доломита, известняка и сульфата натрия. Это не только снижает себестоимость, но и гарантирует бесперебойность производственных процессов, способствуя реализации программы импортозамещения.

Технологии и качество: взгляд изнутри

В ходе визита Президент Сердар Бердымухамедов ознакомился с технологическим циклом производства, который полностью автоматизирован. Он включает в себя:

Плавление сырья при температуре до 1500 градусов.

Формирование изделий на специальном оборудовании.

Постепенное охлаждение в печах, что снимает внутреннее напряжение и придаёт продукции прочность.

Автоматический контроль качества с помощью высокоточных приборов и камер.

На заводе установлено оборудование от ведущих мировых производителей. Представиели немецкой компании «Horn Glass Industries» и итальянских «Vetromeccanica Srl» и «Bottero» лично вручили руководству завода сертификаты, подтверждающие соответствие производства международным стандартам качества и экологической безопасности.

Экономический и социальный эффект

Новый производственный объект полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка в качественной стеклотаре, в том числе для пищевой и фармацевтической промышленности. Кроме того, его продукция будет экспортироваться, что откроет новые возможности для укрепления торговых отношений с зарубежными партнёрами.

Проект имеет и важное социальное значение, так как обеспечит сотни рабочих мест для квалифицированных инженеров и технологов. Это позволит им применить свои знания и навыки на современном высокотехнологичном производстве.

Курс на индустриализацию и ближайшие открытия объектов

Открытие стекольного цеха — это не только важный шаг в развитии промышленного потенциала страны, но и часть масштабной программы по индустриализации и диверсификации экономики Туркменистана, нацеленной на создание современных производств и повышение экспортных возможностей.

Обращаясь к участникам церемонии, Президент анонсировал ещё ряд крупных проектов, которые будут сданы в эксплуатацию в преддверии Дня независимости. Это новые сёла в Ахалском велаяте, автомобильный мост в Куняургенчском этрапе Дашогузского региона и парк в столице. Кроме того, в различных уголках страны будут сданы в строй объекты социальной инфраструктуры. Все это свидетельствует о комплексном подходе к развитию страны и повышению уровня жизни населения.



